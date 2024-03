Giornata evento internazionale di solidarietà per la disabilità e inclusione sociale

Spread the love

Fondazione Millennium .COMUNICATO STAMPA

La Fondazione Millennium ETS, costituita nell’anno 2007, che ha come scopo principale la promozione e la valorizzazione dell’individuo nelle diverse fasi evolutive della vita umana e l’obiettivo di raccogliere, gestire e destinare fondi ed aiuti umanitari da e verso qualunque Paese della Terra perseguendo lo scopo della solidarietà sociale, è lieta di annunciare che insieme all’Associazione Mediterraneos organizzerà in data 20 marzo 2024 in Torino la Seconda Edizione della Giornata dei Diritti Umani che quest’anno avrà come tema “Solidarietà per la disabilità e l’inclusione sociale”.

La giornata è organizzata dalla Fondazione MillenniuM Ets e l’Associazione Mediterraneos in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte – Comitato Diritti Umani e Civili e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Diverse realtà locali hanno aderito all’Evento tra cui l’Associazione Senza Limiti, l’Associazione Internazionale Cavalieri d’Italia, Nuoto Subacquea Apnea, Officine Ianos, Buio in Pista, Nexxt Foundation, la Fabbrica Pfatish, Circolo della Stampa di Torino

L’evento si articolerà in 3 momenti durante la giornata, ovvero delle esperienze sensoriali validato dall’University College London. In Italia saremmo i secondi dopo l’Archivio di Stato di Modena.

Momento Serale

Una serata-evento tra testimonianze, premi e spettacolo. Testimonianze di amici diversamente abili che sono riusciti ad affermarsi nei vari ambiti lavorativi, sportivi, etc …. ma anche di realtà associative che si sono distinte per le attività dirette alla promozione dell’inclusione sociale. Interverranno in rappresentanza delle Istituzioni l’On. Stefano Allasia (Presidente Consiglio Regionale del Piemonte), On. Maurizio Marrone (Assessore Politiche Sociali Regione Piemonte), Dott.ssa SARA ZAMBAIA (Vicepresidente Comitato Regionale Diritti Umani e Civili) e dott. GIAMPIERO LEO (Vicepresidente Comitato Regionale Diritti Umani e Civili).

E’ prevista la partecipazione di diversi artisti nazionali ed internazionali tra cui il Maestro Gianni Gandi, Johnson Righeira, Mago Berry ed altri.

La serata sarà presentata da una padrona di casa d’eccezione, la cantante, attrice e ballerina Elena Presti (di origine torinese).

Durante la giornata saranno impegnati circa 30 unità lavorative durante i vari momenti e sarà attuata anche una campagna di sensibilizzazione sulle tematiche oggetto dell’evento.

Carmelo Leo