Interventi sul territorio bergamasco

VIGILI DEL FUOCO 🔥 DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo con la prima partenza e la squadra SAF sono intervenuti per un soccorso a persona a Lonno intorno alle 17:55. Un uomo ha accusato un malore durante una passeggiata in un sentiero, i VVF hanno raggiunto l’infortunato e lo hanno trasportato con la barella fino all’elisoccorso e lo hanno affidato alle cure mediche. Sul posto anche il 118 e l’elisoccorso.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Zogno, della centrale di Bergamo e del distaccamento volontari di Gazzaniga sono al lavoro dalle ore 12.00 di quest’oggi domenica 17 marzo, per un incendio tetto a Selvino in via Betulle. Sul posto 2 APS, 1 AS, 1 BOSCHIVO, 1 ABP.