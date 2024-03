Lucca, brucia un autoarticolato intervengono i vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Una squadra della sede centrale è intervenuta attorno alle ore 05.00 del 20 marzo, con un’autopompa e un’autobotte in localitĂ Marginone, nel comune di Altopascio, per estinguere un incendio che ha coinvolto un autoarticolato parcheggiato nei pressi di un parcheggio pubblico. Il mezzo trasportava materiale ferroso, tra cui motori di veicoli in disuso. All’arrivo dei vigili del fuoco il semirimorchio era giĂ completamente avvolto dalle fiamme, la squadra è comunque riuscita a allontanare la motrice, che non ha subito danni. L’intervento è terminato dopo diverse ore di lavoro.  Â