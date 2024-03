VIDEO – Olbia: non si ferma la scia del fuoco, altre tre auto incendiate nella notte

Spread the love

Olbia. Sembra non avere fine la scia di fuoco che da inizio anno sta interessando Olbia. Sono quasi una ventina, con le tre andate a fuoco nella notte in via Caboto, le auto date alle fiamme in questo scorcio di 2024.

Avvertiti dai residenti i Vigili del Fuoco sono prontamente accorsi e hanno domato le fiamme, ma le auto, che erano parcheggiate, sono state completamente distrutte dalla violenza dell’incendio.

Sembra non esserci dubbio sulla dolosità dell’evento e le Forze dell’Ordine stanno indagando per scoprire i colpevoli e capire se, eventualmente, esiste un filo unico che lega i vari episodi.

Ormai è allerta massimo tra i residenti e la questione ordine pubblico si sta facendo pressante a Olbia. E’ di questi giorni la comunicazione che il sindaco Nizzi ha deciso di vietare il consumo di bevande alcoliche in alcune aree della città. Decisione che segue quella di imporre la chiusura degli esercizi di vicinato per la vendita di generi alimentari dalle 20 alle 7 del giorno seguente in determinate zone del centro.

