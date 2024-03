Genova, fiamme in un locale della scuola Montale in via Timavo. Evacuate 60 persone

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nel pomeriggio del 20 marzo, un denso fumo è iniziato ad uscire dai fondi della scuola Montale di via Timavo. I Vigili del Fuoco hanno individuato la provenienza delle fiamme, da un locale destinato a deposito cartaceo. Le squadre intervenute hanno evacuato sessanta persone fra studenti e personale scolastico. Nessuna di esse ha necessitato di cure mediche. Il locale è stato sottoposto a sequestro per consentire le indagini e le cause del rogo