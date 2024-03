Si rompe un tubo del gas durante la posa dei cavi della fibra ottica. I vigili del fuoco bloccano la perdita e i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio

Spread the love

BELLUNO. I vigili del fuoco di Belluno sono al lavoro dalle 9 di oggi, per una perdita di gas avvenuta in mattinata in via Sottocastello, nei pressi dell’Hotel Astor. Il danneggiamento del tubo è avvenuto durante i lavori di scavo per la posa dei cavi della fibra ottica.

I vigili del fuoco sono arrivati tempestivamente sul luogo della rottura con due automezzi e hanno immediatamente messo in sicurezza la zona, tamponando la perdita. Sono, invece, ancora in corso i lavori dei tecnici della rete gas per il ripristino della tubazione, supportati dalle due squadre di pompieri.

