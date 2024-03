Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili Del Fuoco della centrale di Bergamo con autoscala e la Gru e la squadra del distaccamento di Dalmine intervengono per un incidente stradale a Bonate, un autovettura fuori strada in via San Rocco intorno alle 15:52.

Una donna ha perso il controllo della sua vettura cadendo in una roggia (6 metri circa d’altezza). I VVF hanno imbarellato la donna insieme al personale del 118 e grazie all’ausilio dell’autoscala l’hanno riportata sulla strada affidandola alle cure mediche.

Successivamente con l’ausilio della Gru è stata recuperata anche l’autovettura. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e l’elisoccorso.