Cagliari, anziano muore nell’incendio della casa invasa dai rifiuti

Spread the love

(Adnkronos) – Un 74enne è morto a Cagliari nell’incendio della sua casa invasa dai rifiuti. Il rogo è scoppiato poco dopo mezzanotte in via San Rocco, nel quartiere Villanova, non lontano dal Mercato di San Benedetto. I vigili del fuoco non riuscivano neanche a entrare nell’appartamento perché si son trovati davanti cumuli di rifiuti. Bruno Frau, 74 anni, in quella casa aveva accumulato spazzatura di vario tipo e non è stato facile recuperarlo e domare le fiamme. Quando i soccorritori sono riusciti a raggiungere l’uomo, per lui non c’era più niente da fare. Le operazioni di bonifica sono andate avanti per tutta la notte.