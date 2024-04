Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Terzo soccorso in zona impervia per i Vigili del Fuoco di La Spezia nella giornata di ieri. Un’arrampicatrice si è infortunata in parete al Muzzerone, nella zona dello Spigolo delle Meraviglie. La squadra VVF in assetto S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale) coadiuvata dal Soccorso Alpino e dai medici dell’elisoccorso Drago, prontamente intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza l’infortunata e prestatole le prime cure. Per poterla prelevare con l’elicottero, si è reso necessario creare spazio tra la vegetazione in una zona già molto impervia e difficile da raggiungere.