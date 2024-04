Incidente a Pederobba tra tre auto e un camion: un pezzo di vettura si stacca e schizza via come un proiettile. Un ferito grave

Spread the love

Stando alle prime ricostruzioni dell’incidente, una Hunday Tucson che procedeva da Montebelluna in direzione di Feltre, sarebbe stata intenta a svoltare all’altezza della Birreria King in una laterale della zona industriale, verso sinistra, quando sarebbe stata colpita da un camion, con targa slovena. Il mezzo pesante avrebbe poi tamponato l’auto facendola finire dall’altra parte della carreggiata dove, in quel momento, stava passando una Volkswagen Tiguan che è stata centrata dalla Tucson. La Hunday è andata completamente distrutta e un “pezzo” si è staccato andando a colpire un’Audi che si trovava di passaggio nelle vicinanze.

Ferita una persona, R.C., portata via con l’elicottero arrivato da Padova. L’uomo ha riportato un trauma cranico e si trova in ospedale con ferità di media entità

IL GAZZETTINO