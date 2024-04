VIDEO – Incendio di pannelli fotovoltaici si estende a tutto il tetto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Dalle ore 15:00 i vigili del fuoco stanno operando ad Ancignano, nel comune di Sandrigo, per l’incendio del tetto in legno ventilato di un’abitazione. Le fiamme hanno interessato due pannelli fotovoltaici e tutta la copertura.Â

Le squadre, giunte da Vicenza, Bassano e Schio sono riuscite a contenere le fiamme, evitando il coinvolgimento delle vicine  abitazioni.Â

Al momento sono in corso le operazioni di completo spegnimento e bonifica.

VIDEO