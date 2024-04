VIDEO – Un morto e 9 feriti nel rogo della piattaforma Pemex in Messico

Spread the love

CITTÀ DEL MESSICO,(Reuters) – Almeno un appaltatore è stato ucciso dopo che un incendio ha colpito una piattaforma offshore gestita dalla compagnia petrolifera nazionale messicana Pemex; altri due sono in condizioni “gravi”. Un totale di nove lavoratori sono rimasti feriti nell’incendio che sabato pomeriggio ha colpito la piattaforma Akal-B della compagnia, situata nel Golfo del Messico meridionale, da dove ha origine la maggior parte della produzione petrolifera della Pemex.

Secondo il dettaglio fornito in un comunicato pubblicato su X, due dei cinque lavoratori di Pemex soccorsi hanno riportato ustioni di primo e secondo grado, altri due si trovano in condizioni di salute stabile, mentre il quinto sarà trasferito a Città del Messico a causa delle gravi condizioni. I tre dipendenti di Diavaz sono stati dimessi, così come uno dei sei lavoratori di Coter. Tre lavoratori di Coter con ustioni di primo e secondo grado sono ricoverati in condizioni di salute stabili; un lavoratore è grave, mentre un altro è morto.

