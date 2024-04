Udine, tratta in salvo una ragazza presso il torrente But

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Alle 7.45 circa dell’8 aprile, la squadra del distaccamento di Tolmezzo  è intervenuta presso il torrente But per soccorrere una ragazza. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno individuato la giovane riversa nel greto del torrente. Immediatamente due operatori si sono calati lungo l’argine, particolarmente impervio e hanno raggiunto la malcapitata che pur presentando vari traumi era cosciente e comunicava di essere scivolata. Mentre i due tecnici SAF prestavano le prime cure all’infortunata, il resto della squadra ha individuato  un sentiero che successivamente hanno potuto percorrere con il  personale sanitario fino a raggiungere il greto del corso d’acqua. I Vigili del fuoco e il personale sanitario, dopo aver stabilizzato la ragazza, l’hanno caricata sulla barella e l’hanno trasportata nei pressi della strada dove poi l’aspettava l’elicottero sanitario che l’ha portata in ospedale.