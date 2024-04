Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FANO (PU) – I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore del pomeriggio in via Papiria a Fano per soccorrere un operaio infortunato all’interno di un cantiere edile.

La squadra VVF di Fano, con l’ausilio dell’autoscala, proveniente da Pesaro, ha recuperato l’infortunato con barella apposita e affidato alle cure del personale del 118.

Dal Comando di Pesaro Urbino