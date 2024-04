Sant’Antioco | Donna finisce con l’auto contro una camionetta dei vigili del fuoco, morta 60enne

Spread the love

Una donna di circa 60 anni ha perso la vita questa mattina a Sant’Antioco dopo aver colliso con una camionetta dei vigili del fuoco.

La dinamica esatta dell’incidente non è ancora chiara e al momento gli agenti della polizia locale stanno conducendo le indagini sul luogo dell’incidente. La tragedia si è verificata poco prima del ponte di collegamento di Sant’Antioco, nella provincia del Sud Sardegna (Sulcis). L’impatto tra l’auto e il veicolo dei vigili del fuoco è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili urbani e i soccorritori del 118, ma purtroppo per la donna coinvolta non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo