Incidente stradale tra una moto e un’auto – deceduto il motociclista

VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA

TREIA (MC) – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 11 a Treia per un incidente stradale tra una moto e un’auto. La squadra VVF di Macerata ha estratto la persona alla guida dell’auto affidandola al personale sanitario, poi elitrasportata al pronto soccorso, mentre per la persona alla guida della moto il medico del 118 ne constatava il decesso. Sul posto polizia locale e i carabinieri per i rilievi.

Dal Comando di Macerata