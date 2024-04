Intervento via Garibaldi presso l’hotel Posta per distacco intonaco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi in Como via Garibaldi presso l’hotel Posta per distacco intonaco. I vigili del fuoco del comando di Como sono stati chiamati per la verifica e la rimozione delle parti pericolanti della facciata prospettante la pubblica via. Non si segnalano feriti. Nelle more delle verifiche tecniche finalizzate alla conferma della sicurezza della facciata è stata delimitata una porzione di area per l’interdizione al passaggio