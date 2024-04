Al via oggi a Montelibretti la manifestazione “SFO2024” Per la standardizzazione delle competenze e delle tecniche antincendio di base

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

AL VIA DA OGGI A MONTELIBRETTI (RM) LA MANIFESTAZIONE “SFO2024” PER LA STANDARDIZZAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE TECNICHE ANTINCENDIO BOSCHIVO DI BASE.

PRESENTE IL DIRETTORE CENTRALE PER L’EMERGENZA GHIMENTI

Una settimana di lezione e prove pratiche per 114 vigili del fuoco, provenienti da

tutta Italia, per migliorare la standardizzazione delle tecniche e delle competenze antincendio boschive (AIB), di base.

Tra i temi di aggiornamento trattati in aula, il comportamento estremo del fuoco, i protocolli di sicurezza, le tecniche di prevenzione, di difesa e di attacco del fuoco e l’utilizzo di mezzi ed attrezzature.

Diversi poi gli scenari che affronteranno, durante la settimana, tra le aree della Scuola di Formazione Operativa e un’area dell’Esercito: tra queste la bonifica a terra con utilizzo di attrezzature leggere, il montaggio e messa in linea di vasche autoportanti, l’attacco diretto con attrezzature leggere e senza ausilio di acqua, la simulazione tattica di scenari operativi con uso simbologia SITAC (sand table), finalizzato a scelte strategiche in base alle risorse a disposizione.

Ad aprire la settimana il saluto del Direttore Centrale per l’Emergenza Ghimenti: “Questa manifestazione, ormai appuntamento fisso, ha l’obiettivo di trattare temi come l’innovazione e i nuovi sistemi estinguenti per poi trasmettere ed estendere quanto appreso a tutto il territorio, per avere così una standardizzazione operativa. Si tratta di un momento di scambio e di apertura verso l’esterno, a partire anche dal rapporto con le regioni, visto che si tratta di antincendio boschivo. Questa attività , come anche quella dei presidi rurali, vuole essere una ricerca della territorialità per sostenere la cultura della prevenzione e per farsi conoscere in maniera positiva alla cittadinanza”.