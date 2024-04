Corpo ritrovato nel lago, l’addio dei vigili del fuoco a Johann Telfser: “La tua dedizione rimarrà sempre un modello per noi”

Spread the love

BOLZANO. “Salutiamo con tristezza il nostro stimato compagno Johann Telfser”. Sono queste le parole con le quali i vigili del fuoco di Silandro, in Alto Adige, ricordano il 40enne Johann Telfser, il cui corpo secondo un primo riconoscimento sarebbe stato rinvenuto venerdì scorso nel lago di Gioveretto, in Val Martello (Qui Articolo).

Telfser era scomparso il 22 giugno scorso dopo essere uscito per un giro con la sua e–bike in Val Martello: dopo l’allarme, le ricerche erano iniziate immediatamente e, proprio sulle sponde del lago di Gioveretto, era stata in seguito ritrovata la sua bicicletta. Successivamente, a causa delle scarse condizioni di visibilità, le operazioni erano state interrotte: venerdì, poi, la triste svolta.

La conferma arriverà con l’esame del dna sulla salma, ma in tutta la comunità la certezza è che il corpo ritrovato sia proprio quello del 40enne, il cui funerale è stato fissato per venerdì 19 aprile alle 14. “Porgiamo le nostre più sentite condoglianze – scrivono ancora i vigili del fuoco – a Juliane, Marie, Linda e a tutta la famiglia in lutto”.

