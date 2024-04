Tre tecnici del Soccorso alpino si ribaltano con il quad, recuperati dai Vigili del fuoco

Spread the love

Grande mobilitazione per trarre in salvo tre tecnici del soccorso alpino finiti in un dirupo con il quad. E’ accaduto a Mandello del Lario, nel Lecchese, nella notte tra ieri, 16 aprile 2024, e oggi. Sul posto anche personale dei pompieri di Sondrio

Tutto è successo a Mandello e precisamente nella frazione di Rongio, lungo la strada che porta verso il rifugio Elisa. Gli uomini della Diciannovesima delegazione lariana del Soccorso alpino erano intervenuti per prestare soccorso a tre ragazzi di origine straniera (risultati poi essere completamente illesi) di 24, 25 e 26 anni che si erano avventurati in montagna ma, con il buio, si erano trovati in difficoltà.

Dopo aver trovato i tre uomini del Soccorso Alpino sul sentiero, attraverso l’utilizzo di motoseghe i pompieri hanno raggiunto il luogo dell’incidente e messo in sicurezza la zona.

Successivamente hanno recuperato il mezzo ribaltato per poi trasportarlo in zona sicura tramite. In posto anche Carabinieri, uomini del Cnsas e uomini del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Serie, ma fortunatamente non critiche le condizioni di due tecnici del Soccorso alpini feriti: uno è stato trasportato a Monza e l’altro all’ospedale di Varese. Non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale il terzo tecnico.