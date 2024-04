Tifoso sbaglia strada – entra in una rampa di scale finendo con l’auto bloccata

Spread the love

La prima partita del Cruzeiro nella Serie A brasiliana si è trasformata in un incubo per un tifoso di calcio, che non è riuscito a trovare l’uscita dal parcheggio dopo che Cruzeiro ha segnato un gol all’ultimo minuto battendo il Botafogo 3-2. Invece di scendere la rampa appositamente progettata per le auto, ha preso le scale, nel disperato tentativo di trovare l’uscita.

Tuttavia, il percorso non ha funzionato per lui e l’auto è rimasta intrappolata lungo la stretta scala. Per lui fu subito chiaro che non c’era via d’uscita, quindi l’unica cosa che poteva fare era chiamare il numero di emergenza per tirarlo fuori da lì.

Non c’era spazio per aprire le portiere, quindi l’autista, sua moglie e il figlio sono dovuti scendere dall’auto attraverso il portellone posteriore. Non sono rimasti feriti nell’incidente.

I vigili del fuoco sono arrivati ​​subito sul posto e sono rimasti sorpresi nel vedere la Volkswagen inclinata in avanti giù dalle scale. Il proprietario spiegò loro di aver visto un cartello che indicava che l’uscita era da quella parte. Lo era, però, non per le auto, ma per le persone. Ha anche detto loro che non viene spesso allo stadio.

Per riportare su l’auto, i vigili del fuoco hanno dovuto trainare una fune sotto l’auto e tirarla indietro. Hanno anche gonfiato un cuscino di gomma e lo hanno posizionato sotto il veicolo per evitare danni.