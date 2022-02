Coronavirus, annullato il campionato di sci alpino dei vigili del fuoco provinciale

Spread the love



lavocedibolzano.it – urly.it/3hja6

E’ stato nuovamente annullato il campionato annuale di Sci alpino dei vigili del fuoco provinciale. La gara si sarebbe tenuta a Obereggen.

Il campionato non si terrà a causa del Coronavirus. – A comunicarlo sono stati con rammarico il gruppo Sportivo del Corpo Permanente dei vigili del fuoco e l’Unione Provinciale di Corpi dei Vigili del fuoco volontari dell’Alto Adige

Purtroppo, per prevenire eventuali contagi, la sfida non potrà essere svolta. I volontari hanno scritto in una nota : “Ci affidiamo alla vostra comprensione e speriamo che possiate partecipare all’edizione 2023”. Il tutto è stato dunque rinviato al prossimo anno con la speranza che tutto vada per il meglio.