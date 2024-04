VIDEO – Inondazioni record hanno colpito Dubai ; 18 morti in Oman

Spread the love

La penisola arabica è stata colpita da piogge e inondazioni senza precedenti, chiudendo scuole e lasciando a terra i voli mercoledì, con parti della nazione deserta degli Emirati Arabi Uniti.

In Oman, almeno 18 persone sono morte negli ultimi giorni a causa del maltempo, ha affermato il Comitato nazionale per la gestione delle emergenze del Paese.

Le tempeste hanno inondato le strade e creato condizioni pericolose in tutta la regione, una parte del mondo normalmente arida e non abituata a piogge intense e inondazioni improvvise.

Mercoledì l’aeroporto di Dubai ha consigliato ai passeggeri di non recarsi in aeroporto a meno che non sia “assolutamente necessario”. La principale compagnia aerea Emirates ha dichiarato in un post su X che sospenderà il check-in per tutti i passeggeri a Dubai fino a mezzanotte di mercoledì (15:00 ET).

https://www.nbcnews.com/news/weather/heavy-rain-rare-flooding-dubai-middle-east-rcna148056

VIDEO