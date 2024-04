Tragedia sfiorata nel Milanese, ragazzo gravemente ferito da pannelli volati per il forte vento

Spread the love

RAINEWS – Tragedia sfiorata a Cinisello Balsamo, nel Milanese, dove un 29enne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito dai pannelli di legno di una tettoia in costruzione volati a causa del forte vento nel cortile condominiale. La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale locale: ha riportato lesioni al volto e alla testa. Soccorso anche un 66enne, che – fa sapere il 118 – ha riferito di essersi infortunato a schiena e gamba nel tentativo di prestare aiuto al ragazzo. Sul luogo sono intervenuti Polizia locale Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dello stabile.