Inceendi boschivi – Cordella (ANPPE VVF) : parole di Musumeci sulla flotta aerea, fanno riflettere

COMUNICATO STAMPA SINDACALE

“Noi abbiamo una flotta aerea assolutamente insufficiente per far fronte ad una stagione particolarmente intensa che rende vulnerabili alcune aree del Paese”. Queste le parole del Ministro per la Protezione Civile e del Mare, Nello Musumeci , a margine del convegno organizzato in occasione della 1° Giornata Nazionale di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.

Le parole di Musumeci sulla flotta aerea, ci devono far riflettere, considerato che abbiamo davanti una stagione estiva che sarà problematica in tema incendi boschivi. La flotta aerea dello Stato è solo una parte del sistema complesso della lotta antincendi boschive, si completa con il ruolo delle Regioni, dei Corpi dello Stato come i Vigili del Fuoco e del Volontariato. Tutti devono fare la loro parte, la forza è quello di fare sistema, non solo nella parte della emergenza ma anche nella costruzione della prevenzione” è quanto afferma Fernando Cordella Presidente dell’Associazione Sindacale A.N.P.P.E. Vigili del Fuoco

Bene – conclude Cordella – l’appello lanciato proprio da Musumeci, alle Regioni e ai Comuni in tema di prevenzione, una buona risposta agli incendi boschivi, può essere data, anche sulla prevenzione, da soggetti professionalmente competenti in materia di incendi boschivi, fornendo loro una dotazione organica di personale e di strumenti informatizzati idonei alle esigenze del territorio in termini di prevenzione.