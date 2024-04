Napoli, traghetto urta contro banchina al Molo Beverello: 44 feriti

Spread the love

Incidente a Napoli, al Molo Beverello, dove una nave ha urtato la banchina durante le operazioni di ormeggio. Si tratta del traghetto veloce “Isola di Procida“, proveniente da Capri, dove è in corso il G7 dei ministri degli Esteri.

Ci sono in tutto 44 persone ferite. E’ quanto emerge dall’aggiornamento fornito dall’Asl Napoli 1 Centro. Il bilancio dovrebbe essere definitivo. Tra coloro che sono stati trasportati con ambulanze e che vi si sono recati con mezzi propri, 6 le persone al Cardarelli, 2 al San Paolo, 13 all’Ospedale del Mare, 5 al Cto, 3 al Fatebenefratelli, 3 a Villa Betania e 12 al Pellegrini. Sono tutti, secondo quanto si apprende, in codice verde o giallo. Un ferito era stato ricoverato in codice rosso all’Ospedale del Mare ma le sue condizioni sono migliorate ed è passato in codice giallo.

IL MESSAGGERO