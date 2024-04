Furgone parcheggiato senza freno a mano: in un attimo finisce dentro il canale a Forte Marghera 

Spread the love

Poco dopo le 8, di martedì 23 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Pepe a Forte Marghera (Venezia) per un furgone caduto nel canale Salso: nessuna persona è rimasta coinvolta.

I pompieri intervenuti da Mestre anche con i sommozzatori, hanno escluso la presenza di persone a bordo.

Il mezzo probabilmente parcheggiato senza freno a mano si è mosso autonomamente finendo in acqua. I sommozzatori hanno imbragato il furgone che è stato issato con l’autogrù arrivata da Treviso. In corso la verifica del proprietario del mezzo.

