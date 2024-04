VIDEO – Deceduta persona rimasta schciacciata sotto un escavatore

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente per soccorso persona per infortunio sul lavoro a Laglio via Santa Laura loc S.Bartolomeo. Con dinamica in corso di accertamento un uomo rimasto schiacciato sotto un piccolo escavatore è deceduto. In posto oltre i VVF ed i sanitari del 118 Carabinieri e ATS

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente questa mattina a Como in via Scalabrini per recupero felino.

Durante il tragitto casa lavoro una automobilista si è accorta di uno strano rumore e solo dopo essersi fermata ha percepito il miagolio.

La gattina era all’interno del vano motore ed è stata prontamente recuperata dai vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio

