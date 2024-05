Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Il 9 maggio la squadra dei Vigili del Fuoco di Arona è intervenuta nel tardo pomeriggio per l’incendio di un box ad Oleggio in via Arona.

Arrivati in posto gli operatori VVF hanno trovato una fitta coltre di fumo che invadeva tutta l’autorimessa. L’incendio era divampato in un solo garage. La squadra ha provveduto allo spegnimento del rogo e all’evacuazione dei fumi. Non si registrano feriti, solo danni a cose. Â