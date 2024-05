Spread the love

MARMIROLO – Intervento questa mattina verso le 9.30 dei Vigili del Fuoco di Mantova nella frazione di San Brizio in comune di Marmirolo.

Un autocisterna adibita al trasporto del latte, per cause ancora in via di accertamento, si è ribaltata in un fosso. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei Vigili del Fuoco con APS ed Autogrù che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’automezzo. Fortunatamente nessuna conseguenza per l’autista che è uscito illeso.

https://mantovauno.it/cronaca/autocisterna-del-latte-si-ribalta-nel-fosso-intervengono-i-vigili-del-fuoco