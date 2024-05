Selargius, travolge una passante con l’auto e si ribalta: due in codice rosso

Spread the love

Un’auto guidata da una 23enne, per cause in corso di accertamento, ha investito una donna che attraversava la strada e si è ribaltata. Le due donne sono state ricoverate entrambe in codice rosso. La più grave al Brotzu, l’altra al Policlinico.

Sul posto, oltre al 118 per i soccorsi, i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto ribaltata e la zona. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale di Selargius.

