Ecco perché la guerra è sempre il miglior affare per i produttori di armi

Spread the love

Papa Francesco ricorda che “destinare gran parte della spesa alle armi, vuol dire toglierla ad altro, che significa continuare a toglierla ancora una volta a chi manca del necessario”. Parole pronunciate nel saluto ai membri dell’organizzazione di volontariato “Ho avuto sete”. Intanto i commerci delle armi trovano nuova linfa dalle accresciute tensioni internazionali. Il mercato delle armi prolifera quanto mai dalla fine della guerra fredda. Papa Francesco ha lanciato numerosi appelli ai potenti della Terra contro il traffico d’armi che fa scoppiare e alimenta i conflitti in ogni angolo del pianeta. “Questa guerra lì, quest’altra guerra là, sono davvero guerre nate per risolvere problemi oppure sono guerre commerciali per vendere queste armi illegalmente, affinché i mercanti di morte ne escano arricchiti? Risolviamo questa situazione”, ha evidenziato il Pontefice in un videomessaggio. La sua pastorale per la pace non è solo un auspicio, ma la denuncia delle cause reali. Nel video diffuso in sette lingue che accompagna il suo messaggio scorrono immagini di bombe che scoppiano, fucilate e lanci di missili. Mentre due potenti firmano un accordo per la compravendita di armi. Le loro mani iniziano poi a grondare sangue sulla stessa penna con la quale è stato firmata l’intesa.

interris.it