Nuove ville di lusso all’interno della riserva naturale, ma nessuno sa niente

La MRT Srl sta aprendo un cantiere per “nuova edificazione” in via Giovanni l’Eltore al Castellaccio. Un iter iniziato con Ignazio Marino e finito solo a gennaio 2023

Ville da sogno, alte tre piani e con un immenso giardino a fare da cornice. Pannelli fotovoltaici, coibentazione, insonorizzazione, tutto “green” come si usa ormai da anni per le nuove costruzioni. E’ quanto starebbero per costruire a Roma sud, al Castellaccio, esattamente in via Giovanni l’Eltore. Sono già comparsi gli annunci su un paio di siti specializzati: “Proponiamo la vendita su carta di un’esclusiva unità abitativa unifamiliare di circa 400 m2”. Una reggia con 750 m2 di giardino intorno. Ma com’è possibile, se l’area è una riserva naturale

romatoday.it