VIDEO – Palazzo sventrato dal bus, l’autista in osservazione in ospedale. In viale Puccini scatta il senso unico alternato 

Spread the love

E’ rimasto in osservazione al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca per tutta la notte e la giornata di oggi (26 giugno). Sta bene e sarebbe fuori pericolo l’autista del bus navetta che attorno alle 18 di ieri pomeriggio (25 giugno) a causa di un malore alla guida del mezzo pubblico che per fortuna era in quel momento senza passeggeri è andato a schiantarsi contro il Puccini Kebab a Sant’Anna, all’angolo dell’edificio dove ai piani superiori vivono le famiglie del titolare e un cugino.

VIDEO