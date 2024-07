Esplosione e incendio i una fabbrica (FE) – 2 operai soccorsi – 22 Vigili del Fuoco al lavoro

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dalle prime ore del mattino, 22 vigili del fuoco sono impegnati a Fiscaglia, nel ferrarese, per l’esplosione e successivo incendio in una fabbrica che lavora materiale plastico: due operai feriti sono stati soccorsi, evacuata un’abitazione vicina. La situazione al momento risulta sotto controllo, l’incendio è stato circoscritto, evitata la propagazione a un edificio e a un campo di grano minacciati delle fiamme. In corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai.