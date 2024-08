Tragedia sulla provinciale : 52enne perde la vita in uno scontro frontale tra due auto

Spread the love

torno alle 5:30 di lunedì 26 agosto, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Cisternino, in provincia di Brindisi. Un uomo di 52 anni, residente in città e impiegato in una masseria a Fasano, ha perso la vita dopo che la Fiat Punto che stava guidando si è scontrata frontalmente con una Jeep Renegade lungo la strada provinciale 9, nei pressi di contrada Caranna.

Le cause dello scontro sono ancora in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimare la vittima è risultato vano. Illeso, invece, il conducente della Jeep, un uomo di Martina Franca.

L’incidente ha richiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco, della polizia locale e dei carabinieri, che stanno indagando per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. La provinciale è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.

