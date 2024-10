Botero a Roma: Esposizione a Palazzo Bonaparte

Spread the love

GIORGIA FIDATO



Dal 17 settembre 2024 al 19 gennaio 2025, Palazzo Bonaparte a Roma ospiterà una mostra dedicata a Fernando Botero, l’artista colombiano recentemente scomparso. Questa esposizione darà il via a un importante anno di eventi per la capitale, in occasione del Giubileo e del 25° anniversario di Arthemisia.

La mostra sarà la più grande mai fatta su Botero a Roma e presenterà dipinti, acquerelli e sculture, compresi alcuni inediti. Le opere di Botero sono famose per le loro forme rotonde e colori vivaci. Non si tratta solo di belle immagini, ma di un modo di vedere la realtà attraverso una lente speciale, tipica della cultura sudamericana.

La mostra è curata da Lina Botero, la figlia dell’artista, e Cristina Carrillo de Albornoz, un’esperta della sua arte.

Vedremo anche reinterpretazioni di famosi capolavori dell’arte, come *Le Menine* di Velázquez e *La Fornarina* di Raffaello. I temi del circo e della corrida saranno esplorati, mostrando come Botero interpreti queste tradizioni in modo unico. Inoltre, ci sarà una sezione dedicata alle sue ultime opere, realizzate con acquerelli su tela, che mostrano un lato più delicato e personale dell’artista.