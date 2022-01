La nostra Ombra: conosciamola!

Spread the love



NUNZIA FASANO

L’archetipo dell’ombra rappresenta una parte inconscia della personalità; è contraddistinta da inclinazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, rimossi dall’io cosciente. Il riconoscimento dell’ombra è il primo passo per il processo di evoluzione psicologica della conoscenza.

Per C. G Jung l’ombra è il lato negativo della personalità, ossia la somma delle caratteristiche nascoste, delle funzioni sviluppatesi in maniera incompleta dei contenuti dell’inconscio personale: come dire “Mr. Hyde alberga in ognuno di noi”. Mentre si vive nella vita, nella quotidianità, l’ombra, inizia un confronto, con le sfere istintuali e con le esigenze primarie. L’ombra, il lato oscuro interiore, indifferenziato, è contrapposto, all’io cosciente. Provate a immaginare di camminare, e di sentire non solo vedere, la vostra ombra, cosa vi dice? Provate a giocare, con questa mia suggestione per una settimana e scoprirete qualcosa in più di voi.

Senza ombra non si è umani, nessuno di noi può dire di non avere la sua ombra che lo accompagni come il proprio corpo fisico. Bisogna però conoscerla, riconoscerla, per non farsi gestire da lei. Nunzia Fasano psicologa psicoterapeuta tel 347 6611972