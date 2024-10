GRAB: il Grande Raccordo Anulare delle biciclette sbarca a Roma

Spread the love

GIORGIA FIDATO

Sono ufficialmente iniziati i lavori per il GRAB, il Grande Raccordo Anulare delle biciclette. L’obiettivo è inaugurare questa vasta rete ciclabile entro il 30 giugno 2026, e i lavori sono partiti da via di San Gregorio, nei pressi del Colosseo. Si tratta di un progetto che, pur essendo in cantiere da anni, non era mai stato realizzato.

Il GRAB avrà un budget di sedici milioni di euro, finanziato tramite il PNRR e il Giubileo. Questo percorso ciclabile si snoderà per 44 chilometri attraverso alcune delle zone più iconiche di Roma, passando dai Fori Imperiali, attraversando il Quadraro, passando per ville storiche e costeggiando i fiumi Tevere e Aniene.

Grazie ai fondi ricevuti, il progetto dovrà essere completato entro due anni. Si tratta della prima ciclovia della capitale, un passo significativo verso una mobilità più sostenibile a Roma, dove le infrastrutture ciclabili sono spesso carenti. Questo nuovo sistema di piste ciclabili non solo migliorerà la connessione tra diverse aree della città, ma servirà anche da incentivo per i romani a scegliere la bicicletta come alternativa al traffico.