Forse non era al corrente delle dimensioni del suo van, forse non ha letto il cartello che avvisava dell’altezza inferiore ai due metri, o forse si tratta dell’ennesimo errore del navigatore a cui sovente affidiamo l’orientamento nelle zone sconosciute. Sta di fatto che lunedì, in tarda mattinata un furgone – provando a passare da un sottopassaggio – ha divelto il comparto cargo del suo veicolo. Una scena, immaginiamo, fantozziana. È accaduto a Ristradelle, nei pressi di Olmo (Arezzo).

Per fortuna nessuno si è fatto male. In poco tempo, come spiega Arezzo Tv, i vigili del fuoco hanno rimosso quel che rimaneva del veicolo e riportato il flusso stradale alla normalità.

Furgone si incastra sotto un ponte: scoperchiato il mezzo | Corriere.it