Puglia, si chiamava Salvatore Daniele, il 42enne che ha perso la vita in un incidente stradale, lascia due figli di 19 e 14 anni

Nella serata di ieri, poco prima delle 22, un grave incidente ha coinvolto una Fiat 500 Abarth e una Volkswagen Golf nella periferia di Surbo, nei pressi di via Benedetto Croce. Alla guida della Fiat si trovava Salvatore Daniele, dipendente di una ditta che si occupa della manutenzione del verde pubblico per conto del Comune. L’uomo, appena uscito dal cimitero comunale, stava facendo ritorno a casa quando, per cause ancora in via di definizione, ha perso il controllo della vettura. Gli inquirenti ipotizzano un possibile malore.

Il personale del 118 è arrivato prontamente sul luogo dell’incidente e ha tentato di prestare i primi soccorsi. Nonostante gli sforzi, Daniele è stato dichiarato morto in serata dopo essere giunto in ospedale. La perdita lascia nel dolore la famiglia e i due figli del 42enne, di 19 e 14 anni.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno messo in sicurezza la zona e rimosso i veicoli, posti sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria. La salma di Salvatore Daniele è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove verranno effettuati gli esami medici e autoptici stabiliti dalla Procura per chiarire le circostanze dell’accaduto.

