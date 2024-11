MusicalMente (quando il suono diventa Musica) – Giornate di Studi Barzizziani (17-19 sett. 2024)MusicalMente (quando il suono diventa Musica) – Giornate di Studi Barzizziani (17-19 sett. 2024)

Spread the love

MARCO CAVATTONI

Il 17 settembre scorso si è tenuta in Senato la conferenza stampa di presentazione delle due importanti giornate (18 e 19 settembre, presso l’ex Discoteca di Stato, a Roma) dedicate al Maestro Pippo Barzizza, celeberrimo compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra dalla metà degli anni ‘20 alla metà degli anni ‘60. Il Maestro ha diretto cantanti quali Alberto Rabagliati, Norma Bruni, Silvana Fioresi, Otello Boccaccini, il Trio Lescano. Ha inciso famosissimi brani che ancora oggi canticchiamo, solo per citarne alcuni: Ba ba baciami piccina, Pippo non lo sa, La canzone del boscaiolo. La grande innovazione portata dal Maestro Barzizza è stata quella di studiare i brani, soprattutto americani, portatori di ritmi moderni “sincopati”, che all’epoca erano di avanguardia jazz, riarrangiarli ed adattarli per farli ascoltare nella radio italiana di regime. Il convegno, col patrocinio della Bunker Records, è stato organizzato dal Maestro Freddy Colt, presidente del Centro Studi Stan Kenton, illuminato musicista, direttore d’orchestra e studioso sanremese, il quale ha pubblicato nel 2021 l’importante libro: “L’astro di Pippo Barzizza – Vita e opere del «Re del jazz» italiano” (ed. Carocci) Un contributo notevole alla riuscita della due giorni di studi barzizziani è stato dato dal vicepresidente della Bunker Records dott. Roberto Berlini, portatore sano di storia della musica, la cui relazione è presente sul suo canale Youtube @Swingitaliano.

Marco Cavattoni

Associazione Bunker Records

Via Achille Mauri, 11/b – 00135 Roma

bunkerecordsroma@gmail.com

Tel.: 3342757719