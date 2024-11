Luci su Roma

Spread the love

ALESSANDRO MISTETTA

A San Paolo parte il restyling delle strade – Ampliamento e riqualificazione dei marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche e percorsi tattili per i non vedenti agli incroci e in prossimità delle fermate dei bus. Sono questi i principali interventi in viale Ferdinando Baldelli e in via Temistocle Calzecchi Onesti: due strade che si trovano in prossimità della Basilica di San Paolo e che saranno riqualificate in vista del Giubileo. “L’obiettivo è aumentare l’utilizzo e la fruibilità dei marciapiedi in aree molto frequentate per tutti” come ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici dell’VIII Municipio Luca Gasperini. Il costo degli interventi da progetto è di 154.525,29 euro.

—————————————-

A Roma i lavori su strade pubbliche solo di notte – Tutti i lavori che si svolgono esclusivamente su strade pubbliche, dovranno essere svolti in orario notturno, dalle ore 21 alle ore 6 del mattino, fino al 31 dicembre del 2024 per evitare al massimo le ripercussioni sul traffico dei lavori in vista del Giubileo. Un provvedimento voluto dal Sindaco Gualtieri, in accordo con l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini e all’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.

In particolare, l’ordinanza riguarda un’ampia area di Roma che include il Centro storico, Prati, Cavalleggeri, Fornaci, area Vaticana, parte del quartiere Flaminio, San Giovanni, Esquilino.

——————————–

Ordinanza del Sindaco anti malamovida – Il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’Ordinanza che rinnova le misure urgenti per fronteggiare il fenomeno della “malamovida”. Sarà in vigore dal venerdì alla domenica fino all’11 gennaio 2026 e conferma l’obbligo di chiusura dalle 22 alle 5 dei “minimarket”, esercizi di vicinato del settore alimentare, per limitare la vendita di alcol da asporto e quindi, problemi di sicurezza e di disturbo per i cittadini. Sono esclusi dall’ordinanza, alla quale hanno aderito tutti i Municipi, i locali autorizzati alla somministrazione di cibi e bevande sul posto. Alessandro Mistretta