Incidente stradale tra autovettura e mezzo pesante

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 15.55, una squadra della sede centrale del comando dei Vigili del fuoco di Gorizia è intervenuta sulla SS 351, nei pressi del viadotto Ragazzi del ’99 a Gorizia, per un incidente stradale tra un autoarticolato e un’autovettura.

All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco, l’autista dell’autoveicolo era bloccata all’interno del mezzo incidentato; i VV.F. hanno utilizzato il divaricatore idraulico per aprire la porta lato guida dell’autovettura e operando in sinergia con il personale sanitario hanno estratto dal mezzo la guidatrice che è stata presa in carico dai sanitari per le cure del caso. Terminato il soccorso alla persona i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro.

Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri e Polizia Locale