Prestazioni pensionistiche e previdenziali per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Lo scorso fine ottobre è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale volto a regolare, coordinare e sviluppare l’attività di collaborazione in materia di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Uno degli aspetti fondamentali è il superamento dell’organizzazione su base provinciale dello svolgimento dei servizi INPS per i vigili del fuoco che, non di rado, ha generato tempistiche difformi sul territorio nazionale nell’adozione dei provvedimenti pensionistici.

Il Polo Inps Nazionale dei Vigili del Fuoco, che sarà operativo dal 1° marzo 2025, avrà il ruolo di definire: la prima liquidazione di pensione (avocando a sé le eventuali pratiche di ricongiunzione/computo/riscatto giacenti presso le Sedi Inps periferiche); le richieste di quantificazione del trattamento di fine servizio (TFS) nonché di liquidazione dello stesso, sia in un’unica soluzione che ratealmente, a partire dalle cessazioni avvenute dalla data di subentro; le pratiche di riscatto ai fini TFS per i modelli pervenuti dalla data di subentro; le procedure connesse alle richieste di prestazioni creditizie.

Inoltre, il personale del Polo Inps sarà più puntualmente formato sulle specifiche normative riguardanti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e lavorerà in stretta collaborazione con l’Ufficio VII di questa Direzione per migliorare il servizio offerto e per ottimizzare i tempi di lavorazione delle domande di pensione/prestazione presentate dai dipendenti a far data dal 1° marzo 2025.

Resta in carico alle Sedi Inps territoriali la liquidazione della reversibilità, la rideterminazione della pensione e del TFS, la concessione della pensione di privilegio, la gestione e il recupero degli indebiti, i pignoramenti e tutte le attività successive alla prima liquidazione.

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2024/11/Protocollo_di_intesa_INPS-CNVFF.pdf