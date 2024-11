Spread the love

Il reclutamento è rivolto ai ragazzi dai 13 ai 17 anni compiuti, residenti in Vallagarina e le domande dovranno essere presentate via email entro le 12 del 7 dicembre

ROVERETO. Dopo il bando per venti vigili del fuoco volontari per il Corpo di Rovereto, è stato aperto anche il bando per vigili del fuoco allievi che è rivolto ai ragazzi dai 13 ai 17 anni compiuti, residenti in Vallagarina (ma verrà data la priorità ai residenti nel comune di Rovereto) e

Le domande dovranno essere presentate via mail (info@vvfrovereto.it) entro le ore 12 del 7 dicembre.

Il bando è per cinque posti ma non è escluso un altro bando in primavera.

Quello di Allievo non è un «corso» ma un percorso che porterà il ragazzo o la ragazza ad avvicinarsi gradualmente al mondo dei vigili del fuoco. Attualmente il Corpo ha 6 allievi e la loro attività è diversificata a seconda dell’età e si svolge sia a livello di Corpo che di unione. Parimenti a quella del vigile effettivo richiede impegno, costanza, disciplina e determinazione, un percorso che parte dalla domanda e finisce nel Corpo di effettivi.

«Le sfide – spiega il comandante Michele Simonini – sono tante e stimolanti, occasioni per vivere esperienze nuove non mancano, seguiti passo passo dai nostri istruttori che aiuteranno l’allievo a crescere e diventare un buon vigile del fuoco e cittadino».

Se sono sei gli Allievi che verranno selezionati, sono venti i posti disponibili e messi a bando come effettivi del Corpo che attualmente ha una cinquantina di effettivi in servizio che – dati 2024 – seguono circa mille interventi l’anno.

https://www.ladige.it/territori/rovereto/2024/11/13/ecco-il-bando-per-diventare-allievi-dei-vigili-del-fuoco-1.3925564