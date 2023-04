VIDEO – Incendio di grandi dimensioni a Rottofreno

Spread the love

Un incendio di ingenti dimensioni è divampato nella serata del 20 aprile a Rottofreno, dove ha preso fuoco il tetto di un edificio in via Castello Chiapponi, nella zona oltre il passaggio a livello. Le fiamme sono visibili dalla via Emilia a parecchia distanza.

Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco di Piacenza con le autobotti e un’autoscala in supporto da Pavia: complessivamente sono oltre 20 gli uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento, con una decina di mezzi. Con ogni probabilità l’incendio si è sviluppato a seguito del surriscaldamento della canna fumaria, avvolgendo il tetto. A complicare le operazioni di spegnimento il vento costante che soffia alimentando il fuoco.

