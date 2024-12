Trentaquattro anni fa la strage all’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno (Bo): ricordare un dovere civile

Spread the love

6 Dicembre 1990, 6 dicembre 2024. Dopo trentaquattro anni un’intera comunità si ritrova, ancora una volta, per non dimenticare la strage del Salvemini, quando un aereo militare in avaria precipitò sull’istituto tecnico di Casalecchio di Reno (Bo), provocando la morte di 12 giovani della classe 2^ A (11 studentesse e uno studente), oltre a 88 feriti.

“Dall’impegno alla giustizia sociale, dalla solidarietà alla pace” è il filo rosso che lega il programma delle numerose iniziative in corso dal 30 novembre e che proseguiranno fino al 14 dicembre per iniziativa del Comune di Casalecchio di Reno, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna, i Comuni di Bologna, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, l’associazione Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990 e l’I.T.C.S. “Gaetano Salvemini”.

Venerdì 6 dicembre alle 10,30, nell’Aula della Memoria presso la Casa della solidarietà Alexander Dubcek la commemorazione ufficiale, alla quale parteciperà anche la presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo.

