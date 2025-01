Incidente sulla SS36 a Mandello del Lario: Intervento dei Vigili del Fuoco per Messa in Sicurezza e Recupero di Autoarticolato

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Mandello del Lario (LC), – Nel pomeriggio di oggi, 14 gennaio 2025, i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la SS36, nel comune di Mandello del Lario (LC), per un grave incidente che ha coinvolto un autoarticolato finito in una scarpata. L’incidente ha purtroppo causato la morte dell’autista.

Immediatamente dopo la segnalazione, sono intervenute squadre di Vigili del Fuoco dal Comando di Lecco, supportate da due autogrù inviate dai Comandi di Sondrio e Bergamo, per eseguire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e del veicolo, nonché per il recupero dell’autoarticolato dalla scarpata. Le operazioni sono in corso e rese particolarmente complesse, dato il terreno impervio e la posizione del mezzo.