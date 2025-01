L’auto prende fuoco dopo il frontale: pompiere fuori servizio salva il conducente dalle fiamme

Spread the love

MODENA. Ha visto l’auto mangiata a gran velocità dalle fiamme, con il conducente ferito ancora a bordo. E poco importa dei rischi che avrebbe corso: doveva assolutamente salvare quell’uomo dalle fiamme. Anche a costo di rimediare un’ustione.

Cosa è successo

Portile, Via per Castelnuovo, incrocio con strada Cave Paolucci. In un rettilineo, forse a causa delle forti folate di vento che ieri hanno spazzato la pianura Padana, un furgone, secondo le prime ricostruzioni, sbanda, esce verso il fosso, poi ritorna in strada e invade l’altra corsia, dove procede un’auto. L’impatto frontale è violento. Ad avere la peggio dallo scontro è proprio quest’ultima. Il mezzo finisce fuori strada e si adagia nel fosso semidistrutto. I danni meccanici sono ingenti ed ecco nel vano motore si sviluppa un incendio. Favorite dal vento, le fiamme divorano ben presto gran parte della carrozzeria, fino a raggiungere l’abitacolo, dove si trova il conducente, che a causa delle ferite è ancora intrappolato tra le lamiere del veicolo.

Ma ecco che nel tratto di strada sopraggiunge un uomo, un vigile del fuoco fuori servizio, che con prontezza ferma l’auto, scende e si precipita dal ferito. L’eroe riesce a estrarlo dal mezzo appena in tempo. Il suo intervento si è rivelato fondamentale per la vita del conducente dell’auto. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme, oltre ai sanitari del 118 a bordo di due ambulanze e automedica. I conducenti hanno riportato gravi ferite e sono ora ricoverati. Via per Castelnuovo è stata chiusa dagli agenti della Polizia locale per qualche ora. Poi il traffico ha ricominciato a scorrere regolare.

